В сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве в 1950-х годах. Видео

В 1954 году в Киеве на улице Крещатик еще не существовало зданий столичной мэрии и Главпочтамта. На месте отеля "Украина" росли деревья.

Архивное видео главной улицы украинской столицы опубликовали в Telegram-канале Типичный Киев. Большинство известных зданий столицы были только в проекте (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Оно (видео – Ред.) было сделано только в 1954 году, известные здания столицы пока только в планах", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что в середине 1950-х годов возле Центрального универмага (ЦУМ) еще нет здания Киевского городского совета. Главный почтамт на Майдане Незалежности еще только строится - рабочие возвели всего несколько этажей.

При этом на холмах, где сегодня находится отель "Украина", раньше росли деревья, а многоэтажных зданий Нацбанка и Кабмина не было видно.

Отметим, здание Киевского главпочтамта расположено на улице Крещатик, 22, на углу с Майданом Незалежности, оно было построено в 1952—1958 годах и имеет статус памятника архитектуры.

На месте гостиницы "Украина" ранее размещался небоскреб Гинзбурга. Гостиницу начали строить в 1955 году в рамках послевоенной реконструкции Крещатика. Официальное открытие отеля состоялось 28 сентября 1961 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве в 1980-х годах возле Национального спортивного комплекса (НСК) "Олимпийский" находилась пустырь. Там, где сегодня расположены здания, росло много деревьев.