В сети показали, как строили станцию метро "Позняки" в Киеве. Фото

Станцию Сырецко-Печерской линии метро "Позняки" в Киеве строили открытым способом. Она начала принимать пассажиров 28 декабря 1994 года.

Как сообщил портал 44, –длина ее платформы составляет 112 метров, а ширина – 11,1.

Этот участок метро был построен открытым способом на намывных территориях. tov-tob.livejournal

Арматурные работы на фундаментной плите станции "Позняки". tov-tob.livejournal

Станцию открыли двумя годами позднее, чем "Славутич" и "Осокорки. Ее архитекторами были Тамара Алексеевна Целиковская, Валерий Львович Гневишев и Александр Николаевич Панченко.

"Позняки" в день открытия. УкрИнформ

Ее оформление выполнено достаточно необычно. К примеру, название самой станции, как и направления на колейных стенах, были нанесены с помощью квадратных ламп с буквами.

План станции с возможным расположением пересадки на скоростной трамвай. tov-tob.livejournal

Один из вариантов оформления станции. tov-tob.livejournal

Некоторые проекты впоследствии предлагались для оформления станции "Новобеличи". tov-tob.livejournal

В расположении осветительных приборов тоже не следовали симметрии.

Потолок станции опирается только на один ряд колонн tov-tob.livejournal

Название станции было выполнено в виде светящихся панелей tov-tob.livejournal

Станция получила название благодаря расположенному рядом крупному жилому массиву под названием Позняки. О происхождении этого слова есть несколько версий, но основная сводится к тому, что Позняк – это фамилия. Позняки владели этими землями в XVII веке. Есть и другие версии, в которых фигурирует речка Позняковка или слово "поздняк", обозначающее то, что созрело позже обычного.

Галерея верхнего яруса станции tov-tob.livejournal

Ранее OBOZREVATEL показал уникальные фото строительства станции "Славутич" в Киеве.