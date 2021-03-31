У мережі показали, як будували станцію метро "Позняки" в Києві. Фото

Олег Тимченко Життя столиці 04:30, 31.03.2021

Станцію Сирецько-Печерській лінії метро "Позняки" в Києві будували відкритим способом. Вона почала приймати пасажирів 28 грудня 1994 року.

Як повідомив портал 44, довжина її платформи становить 112 метрів, а ширина – 11,1.

Ця ділянка метро була побудована відкритим способом на намивних територіях.
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Арматурні роботи на фундаментній плиті станції "Позняки".
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Станцію відкрили двома роками пізніше, ніж "Славутич" та "Осокорки. Її архітекторами були Тамара Олексіївна Целіковська, Валерій Львович Гнєвишев та Олександр Миколайович Панченко.

"Позняки" в день відкриття.
УКРІНФОРМ

Її оформлення виконано досить незвично. Наприклад, назва самої станції, як і направлення на колійних стінах, були нанесені за допомогою квадратних ламп з буквами.

План станції з можливим розташуванням пересадки на швидкісний трамвай.
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Один з варіантів оформлення станції.
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Деякі проекти згодом було запропоновано для оформлення станції "Новобіличі".
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У розташуванні освітлювальних приладів теж не слідували симетрії.

Стеля станції спирається тільки на один ряд колон.
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Назва станції була зроблена у вигляді панелей, що світяться.
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Станція отримала назву завдяки розташованому поруч великому житловому масиву під назвою Позняки. Про походження цього слова є декілька версій, але основна зводиться до того, що Позняк – це прізвище. Позняки володіли цими землями в XVII столітті. Є й інші версії, в яких фігурує річка Позняковка або слово "поздняк", що позначає те, що дозріло пізніше звичайного.

Галерея верхнього ярусу станції
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Раніше OBOZREVATEL показав унікальні фото будівництва станції "Славутич" в Києві.

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