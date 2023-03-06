В сети показали, как строили Киевскую телебашню в начале 1970-х годов. Уникальное фото

Киевская телебашня является одной из немногих объектов столицы, который можно увидеть из разных районов города. В 1970-х годах Сергей Пятериков с помощью своей фотокамеры сохранил для нас процесс постройки этого сооружения.

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Старое фото было опубликовано на странице сообщества "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как происходил этот процесс около 50 лет.

"1970-е. Строительство Киевской телебашни. Фото Сергея Пятерикова", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть начало строительства главной телебашни Украины.

Киевская телебашня – цельнометаллическая пространственная решетчатая высотная постройка высотой 380 метров. Построена в 1968-1973 годах в столице для трансляции радио и телевидения. Высочайшая решетчатая свободностоящая конструкция мира, на момент сооружения, и самое высокое сооружение Украины.

1 марта страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по телебашне у станции метро "Дорогожичи", в результате чего 5 человек сгорели заживо. Благодаря камерам видеонаблюдения был зафиксирован момент попадания российской ракеты в здание телебашни.

Кроме того, в результате удара оккупантов также пострадал мемориальный комплекс "Бабий Яр" - место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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