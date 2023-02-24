В сети показали, как строили и открывали первую линию Киевского метрополитена. Кинохроника

Киевский метрополитен начали строить в 1949 году, а уже в 6 ноября 1960 года была официально открыта его первая линия. Благодаря работе кинохроникера мы можем увидеть, как появилась и заработала столичная подземка.

Видео дня

Уникальное видео было опубликовано на странице сообщества "Киев лучший город в мире" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как это происходило 63 года назад (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Уникальные исторические кинохроники Киевского метро 1959–1960-х годов. Строительство и открытие первого пускового участка", – говорится в сообщении.

Киевский метрополитен – скоростная внеуличная, преимущественно подземная транспортная система Киева. Идея создания подземной железной дороги впервые возникла в 1884 году. Затем она неоднократно поднималась, пока летом 1949 года метрострой заложил первые шахты. Первое соединение тоннелей между станциями "Хрещатик" и "Арсенальная" состоялось в декабре 1951 года.

При строительстве тоннелей первой очереди было использовано 660,4 тыс. кубометров бетона и железобетона, на облицовку станций и вестибюлей ушло около 7300 м гранита и мрамора. 6 ноября 1960 года была открыта первая очередь Киевского метрополитена: участок Святошино-Броварской линии протяженностью 5,2 км с пятью станциями от "Вокзальная" до "Днепр".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, не была застроена. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот. Благодаря старым фото можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!