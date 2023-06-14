В сети показали, как раньше выглядела улица Киева, известная со времен Киевской Руси: уникальные фото

Улица Воздвиженская является одной из старейших Киева и известна еще со времен Киевской Руси. Она пролегает в исторической местности Гончары-Кожемяки и позволяет сократить путь от Андреевской горы до Сенного рынка.

Видео дня

Уникальные фото того периода и историю этой локации опубликовали в сообществе проекта "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была эта локация до современной застройки.

"Улица Воздвиженская. Является главной улицей исторической местности Гончары-Кожемяки. Считается, что улица существует со времен Киевской Руси. Позволяла сократить путь от Андреевской горы до Сенного торга. Ее настоящее название возникло после возведения здесь в XVIII веке церкви Воздвижения Честного Креста. Каменный храм на этом месте существует с 1823 года. Ориентация улицы в значительной степени определилась после пожара 1811 года", – рассказали авторы проекта.

Отмечается, что к концу ХІХ века на этой улице преобладала мелкомещанская застройка с типичными одно-полуэтажными домиками на 3-5 окон. Но в конце того столетия начали строить уже 2-3-этажные постройки.

В 1939 году часть улицы от церкви до Андреевского спуска стала отдельной – ее назвали в честь советского революционера Ладо Кецховели, соратника Сталина. Однако в 1984 году улицы вернули историческое название.

"Старая застройка существовала до 1970-х годов. Далее возник задумка реконструкции Гончары-Кожемяки, предлагалось застроить современными домами ограниченной этажности с сохранением исторического колорита. К сожалению, реализация замысла ограничилась сносом подавляющего большинства старых сооружений и укреплением склонов Замковой горы", – резюмировали авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а открытая часть не выглядела свалкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!