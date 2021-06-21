В сети показали фото, как изменился бульвар Шевченко в Киеве за 90 лет

В сети сравнили, как изменился знаменитый бульвар Шевченко в Киеве за последние 90 лет. С 193о-х годов он изменился до неузнаваемости, однако не утратил свой шарм.

Фото исторического бульвара опубликовал паблик "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook. По фотографии видно, что с бульвара убрали брусчатку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Бульвар Шевченко. 1930-е годы и наши дни", – говорится в сообщении.

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Магистраль длиной 1, 8 км изменилась до неузнаваемости. В этом историческом месте появились новые высотные дома, часть исторической застройки была уничтожена во времена Второй Мировой войны или в послевоенное время.

На историческом бульваре сохранялись ценные памятники архитектуры и истории – Владимирский собор, здание 1-й гимназии, арестантские роты и десятки других примечательных сооружений. Здесь, как и много лет назад очень много деревьев. А полюбоваться красотами природы можно в старейшем ботаническом саду возле станции метро "Университет".

Отметим, бульвар возник в 1830-е годы. Несколько раз его переименовывали. Сначала он назывался Университетским/Шоссейным, затем, вплоть до 1919 года – Бибиковским (в память о киевском генерал-губернаторе Дмитрие Бибикове – Ред.). С конца 1919 года он носит имя Кобзаря.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из озер в Сырецком гаю, что в Шевченковском районе превратилось в болото. Водоем практически полностью исчез в 1970-х годах.