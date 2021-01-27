В сети показали "станцию-призрак" метро Киева. Фото

В Киеве, недалеко от центра, на Сырецко-Печерской линии метрополитена находится недостроенная станция "Герцена".

Как сообщает 44, ее можно увидеть, проезжая участок метро между "Дорогожичами" и "Лукьяновской". Проблема в том, что в отличие от других "станций-призраков", она представляет из себя несколько сооружений в туннеле и не имеет просторного зала.

"Герцена" должны были начать строить в середине 90-х годов прошлого века, хотя ее сооружение было запланировано еще с 1970-х, и были даже конкретные проекты по оформлению ее залов.

Если "Львовская брама" и "Теличка" практически готовы, и там только не хватает только отделки и выходов, то на "Герцена" строители успели прокопать вентиляционную шахту, которая выходит на улицу.

В туннеле сделали соответствующую металлическую платформу, а также несколько технических узлов. на станции нет вестибюля или зала. В перспективе она была достаточно красивая. Но на ее дальнейшее строительство повлиял упадок находящегося неподалеку мотоциклетного завода.

Если говорить о расположении коммуникаций "Герцена" на поверхности, то они находятся в Шевченковском районе Киева, на пересечении улиц Герцена и Академика Ромоданова. Неподалеку построен Институт международных отношений. Именно на его заднем дворе есть выход вентиляционной шахты от станции.

На данный момент, перспективы открытия "Герцена" очень сомнительны. Она находится на начальном этапе строительства, и если ее открывать – большую часть работ необходимо произвести полностью. Однако, жители района считают, что эта станция городу нужна, и возможно, что рано или поздно она появится.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории еще станции-призрака Сырецко-Печерской лини - "Теличка".