В метро Киева есть станция-"призрак": опубликованы фото и видео

Станцию киевского метрополитена "Теличка" начали строить в конце 80-х годов прошлого века. Она расположена на правом берегу Киева в районе исторической местности Нижняя Теличка.

Как сообщает 44, строительство станции было прекращено в 1992 году из-за низкого пассажиропотока. По некоторой информации, ее начали строить на очень отдаленную перспективу и не планировали открывать изначально, потому и забросили.

Как и в случае с еще одной заброшенной станцией "Львовска брам", "Теличка" практически полностью достроена, в частности сооружена платформа. Не хватает лишь отделки и выходов.

"Теличка" по своей структуре отличается от большинства других станций Киевского метрополитена. Она была построена как двухплатформенная станция по типу парижского метрополитена. Такими являются также "Днепр", "Красный хутор" и "Вырлиця"

Несмотря на то, что сейчас нет информации о том, что станцию "Теличка" могут достроить, перспективы открытия есть, хоть и призрачные. Дело в том, что неподалеку от станции давно планируют построить крупный бизнес-центр. И если это будет реализовано – она немедленно понадобится, после чего будет достроена и открыта.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что в Киеве первые 5 станций красной линии метрополитена были открыты в 1960 году. Это "Вокзальная", "Университет", "Хрещатик", "Арсенальная" и "Днепр".