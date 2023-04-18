В сети напомнили, на каких троллейбусах ездили киевляне в 1990-х годах. Фото

В 1990-х годах на дорогах Киева можно было увидеть разные типы троллейбусов. В те годы пассажиров перевозили как отечественный, так и зарубежный электротранспорт, в частности модифицированный столичными умельцами.

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Фото тех лет опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Общественный транспорт города был представлен разными моделями.

"Троллейбусы 90-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что в 90-х годах пассажиров перевозили разные троллейбусы. К примеру, чехословацкий Škoda 9Tr. Стоит отметить, что система соединения Škoda 9Tr в поезда была разработана не на родине, а является сугубо киевским изобретением. Кроме того, в столице пассажиров перевозили и Škoda 14Tr.

Также в Киеве ездили румынские DAC (ROCAR E217) – их можно увидеть на дорогах столицы даже в 2007 году.

Отметим, троллейбусная сеть Киева, крупнейшая в мире по длине линий, и самая большая в Украине по длине и количеству машин. Движение транспорта было открыто 5 ноября 1935 года.

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

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