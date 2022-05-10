В Припяти восстановили мобильную связь: станцию уничтожили оккупанты. Фото

В Припяти Киевской области специалисты возобновили мобильную связь. Базовую станцию во время оккупации уничтожили войска страны-агрессора.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба. В регионе продолжают работы по восстановлению инфраструктуры, уничтоженной российскими оккупантами.

"Антенны этой базовой станции в Припяти расстреляли, а оборудование на земле взорвали полностью. Но теперь их ремонт завершен и мобильная связь восстановлена", – написал Кулеба.

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Добавим, что российские оккупанты полностью разворовали Чернобыльскую АЭС – вплоть до дверей. В то же время Украина проводит ротацию персонала станции, которую невозможно было осуществить ранее из-за действий оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыле, Иванкове и в селе Дымере Киевской области полноценно заработали местные подразделения спасателей. Во время российской оккупации здания, где несли службу пожарные, были повреждены, а спецтехника разбита или угнана.