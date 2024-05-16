В полиции рассказали, сколько уклонистов нашли и доставили в ТЦК Киева с начала года

В Киеве полиция продолжает активно выискивать и доставлять в ТЦК и СП уклонистов. С начала года было найдено 2319 разыскиваемых за нарушение правил военного учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, передает ТСН. В стране продолжается всеобщая мобилизация.

"С начала 2024 года из ТЦК и СП в ГУНП в Киеве поступило 5833 обращения для установления места нахождения лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", – сообщили в полиции.

Отмечается, что почти месяц назад количество обращений о розыске от ТЦК в столичную полицию составило 5387 человек. То есть за это время прибавилось почти пол тысячи уклонистов.

Правоохранители добавили, что с начала года и в настоящее время установлено местонахождение и доставлены в ТЦК и СП для составления административных материалов 2319 человек (еще месяц назад эта цифра по данным полиции составляла 1416 человек).

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