В подземном переходе на Троещине в Киеве умер мужчина. Видео

В Киеве в четверг, 27 мая, в подземном переходе умер мужчина. Происшествие произошло на улице Владимира Маяковского в Деснянском районе.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP. Там также уточнили, что на месте смерти мужчины работают правоохранители (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очевидцы сообщают, что сначала он упал и сильно ударился головой. Что стало точной причиной смерти – установят правоохранители", – говорится в сообщении.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник предварительно, умерший не имел определённого места жительства. Его личность не удалось установить, так как документов при себе у него не было. По словам свидетелей он спал вверху на парапете и упал. Следов насилия не обнаружено.

Напомним, в селе Гланышев Бориспольского района во время семейного конфликта женщина зарезала сожителя. Якобы погибший оскорбил женщину и она решила ему отомстить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице, за минувшие сутки произошло два самоубийства. В Святошинском районе Киева 56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись дома, а в Голосеевском районе неизвестный мужчина повесился возле аптеки.