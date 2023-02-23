В нескольких районах Киева возобновили работу блокпостов: названа причина. Фото

В нескольких районах Киева проводятся тренировки по подготовке и ведению оборонной операции в условиях наступления противника на столицу. В частности, возобновлена работа блокпостов на дорогах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Украинские защитники готовы дать отпор врагу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Столица защищена! Но оборону Киева нужно постоянно совершенствовать. Именно поэтому группировка сил и средств обороны города Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу. По инициативе КГВА и по согласованию с командующим группировкой в городе проводят один из этапов этого тренировки", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Киевской ГВА, для этого, в частности, было принято решение о развертывании взводного опорного пункта и занятии военными и правоохранителями боевых позиций.

"Бойцы должны как можно быстрее приступить к выполнению поставленных боевых задач. А в течение суток блокпосты оборудуются в полном объеме, включая освещение, обогрев и т.д. Мы проверяем, сколько реально нужно времени на все эти мероприятия. Такая тренировка проводится одновременно в нескольких районах Киева", – уточнил начальник КГВА Сергей Попко.

В пресс-службе добавили, что после завершения тренировок все такие блокпосты вернутся в "спящий режим", до того состояния, каким он был в последние месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, группировки сил и средств обороны Киева начали обучение по обороне столицы. В частности, планируется провести обучение по защите мирных граждан в условиях боевых действий.

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