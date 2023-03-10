В нескольких районах Киева применяли стабилизационные отключения света: в ДТЭК назвали причину

В нескольких районах Киева в пятницу, 10 марта, применяли стабилизационные отключения света. На этот шаг энергетики пошли из-за повреждения оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей столицы призвали потреблять электроэнергию сознательно.

"В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждений оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", – рассказали в пресс-службе.

В 12:47 электроснабжение было восстановлено всем жителям столицы, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются.

"Ситуация в энергосистеме до сих пор сложна, поэтому следите за обновлениями", – резюмировали в ДТЭК.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате этого попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробалистической ракетой типа "Кинжал".

После ракетной атаки в столице применили экстренные отключения света. В результате 40% потребителей столицы остались без отопления, а у жильцов верхних этажей многоэтажек временно может не быть водоснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на утро пятницы, 10 марта, в Киеве без отопления оставались 30% потребителей. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

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