Работал с многими футбольными клубами: на фронте погиб военный из Киева Михаил Демиденко. Фото

На фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Киева Михаил Демиденко. В мирное время сотрудничал с футбольными клубами, но в начале полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой районной государственной администрации столицы. Вечная память и слава Герою!

"Защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб наш Защитник, дарничанин – Михаил Демиденко", – рассказали в РГА.

Герой учился в общеобразовательной школе №266, обожал спорт, футбол – это было его призвание. Был всегда в эпицентре спортивных событий Дарницкого района и страны в целом. Сначала занимался, а потом работал в СК "Добро" и со многими футбольными клубами. Воспитывал молодое поколение и проводил настольные интеллектуальные игры.

"Михаил был жизнерадостным оптимистом, действительно добрым и отзывчивым человеком – всегда готов прийти на помощь. Искренние соболезнования семье, друзьям, собратьям и всем, кто знал нашего Защитника", – добавили в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Краснопир. Жизнь бойца спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины оборвалась 11 марта.

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