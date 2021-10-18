В метро Киева за соблюдением карантина будут следить специальные мобильные группы

В Киеве за соблюдением карантинных ограничений в столичном метрополитене будут следить специальные мобильные группы. В частности, в их состав войдут сотрудники полиции и Госпродпотребслужбы.

Об этом во время брифинга 18 октября сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает LIGA.Life. Проверки начались в средине прошлой недели.

"С середины прошлой недели на ближайшие месяцы у нас будут работать мобильные формирования совместно с представителями Госпродпотребслужбы с полицией, с представителями центра контроля/или профилактики болезней местной власти", – пояснил Кузин.

По его словам, они смогут усилить контроль за карантинными ограничениями. Эти проверки будут проводить не только в столичном метрополитене, но и в других видах транспорта.

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Кузин уточнил, что пилотный проект с использованием камер для отслеживания нарушителей карантина не будет распространяться на метро.

Отметим, согласно статье 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей) нарушителям грозит ответственность в виде штрафа от 170 до 255 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 17 октября зарегистрировали 416 новых случаев COVID-19.