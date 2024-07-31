В метро Киева поезда временно курсируют без соблюдения графика: что произошло

В Киеве в среду, 31 июля, утром поезда метрополитена временно работают без соблюдения установленного графика. Это произошло в результате воздушной тревоги из-за длительной российской атаки на город.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В ночь на 31 июля, во время массированной атаки на Киев, около 11 500 человек укрывались на станциях подземки. В настоящее время график движения поездов постепенно восстанавливается, поскольку на время тревоги наземный участок приостанавливает пассажирские перевозки. Сотрудники метрополитена просят с пониманием отнестись к ситуации. Уже совсем скоро поезда на линиях будут курсировать в соответствии с установленными графиками", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На станциях доступны модульные скамьи, раскладные стулья, одеяла и матрасы, которые выдают дежурные работники.

Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну. Главной целью агрессора стал Киев – в воздушном пространстве столицы и на происках ПВО уничтожили более 40 беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь с 30 на 31 июля атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В Броварском районе обломки уничтоженного вражеского беспилотника упали на жилой дом, в результате чего начался пожар.

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