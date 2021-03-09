В Лукьяновском СИЗО в камерах грибок, а люди спят по очереди
В Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) обнаружили грубые нарушения по отношению к осужденным и взятым под стражу.
Как сообщили в пресс-службе Офиса омбудсмена Украины, они были найдены во время повторной проверки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Так, камеры, в которых находятся люди:
не обеспечены надлежащим искусственным освещением;
имеют избыточное количество решеток на окнах;
стены влажные и покрытые грибком;
из-за отсутствия вентиляции и курение в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;
боксы сборного отделения не отапливаются.
Кроме того, сообщается, что в некоторых случаях, из-за отсутствия места, заключенные вынуждены спать по очереди или на полу камеры.
"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы – в выходные и праздничные дни. Выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО", – резюмировали в пресс-службе.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что платная камера в Лукьяновском СИЗО в Киеве, проживание в которой обойдется в 2000 гривен за сутки, имеет большую площадь, чем обычная, свежий ремонт, а также отдельный душ.