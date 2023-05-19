В КГВА назвали количество действующих укрытий столицы. Фото и видео

В Киеве в момент объявления воздушной тревоги жителей и гостей города готовы принять более 4 тысяч укрытий. В частности, это подвальные помещения, подземные переходы и подземные станции метрополитена.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей столицы еще раз призывали не игнорировать сообщения об опасности (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На сегодняшний день РГА столицы спланировали использование 4014 укрытий (3393 – цокольные и подвальные помещения; 364 – подземные автопаркинги; 211 – подземные переходы; 46 – подземные помещения метрополитена). В случае если укрытие закрыто, вы можете позвонить до 101 или 15 спасатели будут приезжать и станут открывать своими руками", – отметили в КМВА.

Со своей стороны, начальник Киевской ГВА Сергей Попко подчеркнул, что закрытие укрытия гражданской защиты не является системной проблемой столицы, а точечные вопросы, которые будут решаться на местах. Такие объекты будут выявляться и "к ним будет обеспечиваться беспрепятственный доступ".

Напомним, в Киеве проведут масштабную проверку укрытий столицы. Причиной этого стали жалобы граждан, что во время последней воздушной тревоги некоторые хранилища закрыты и киевляне не могут укрыться от опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева во время воздушной тревоги можно получить стулья и питьевую воду. Для граждан в качестве укрытия доступны при необходимости 46 подземных станций.

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