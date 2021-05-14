В Киве отреставрируют мост Метро за 60 миллионов евро: появятся велодорожки и подсветка

В четверг, 13 мая, Киевсовет утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через реку Днепр. Это будет первый капитальный ремонт транспортной развязки с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что на обновленном мосту появятся велодорожки и декоративная подсветка.

"Проект предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда – от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройство монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов к замене тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом", – отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения. Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной предварительно напряженной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также в рамках ремонтно-реставрационных работ запланировано расширить тротуары для устройства велодорожек. Украшать городов после завершения полного комплекса работ декоративная подсветка.

"Обновление сооружения выполнять за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2021 в Киеве планируют открыть автосообщение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Сейчас самые активные строительные работы идут на Русановских садах.