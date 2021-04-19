В киевском метро полицейский вывел девушку из вагона: была без маски и хамила

В понедельник, 19 апреля, в киевском метро, которое во время локдауна работает исключительно для работников критической инфраструктуры, девушка ехала без маски и грубила полицейскому.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Инцидент произошел в 19:00 на Святошинско-Броварской линии метро в перегоне между станциями "Дарница" и "Левобережная".

Полицейский заметил девушку, которая зашла в вагон без маски еще на "Лесной". Он подошел к ней и попросил надеть маску и пройти с ним на следующей станции. Та в ответ игнорировала просьбу правоохранителя. А потом стала говорить, дескать не знала что нужно надевать маску в общественном транспорте.

Небезразличные люди встали на сторону полицейского и стали фотографировать горе-пассажирку. После чего она вместе с сотрудником полиции вышла на станции метро "Левобережная".

Напомним, в Киеве продлен строгий локдаун до 30 апреля. Общественный транспорт работает исключительно по спецпропускам и для работников критической инфраструктуры.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Киев оказался в пятерке регионов по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки, в столице зарегистрировали 447 случаев коронавирусной болезни.