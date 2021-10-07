В киевском метро нарушительницу карантина выставили из вагона. Видео

В Киеве на станции метро "Золотые ворота" сотрудник метрополитена вывел из вагона девушку, которая ехала без маски. Никто из пассажиров не вступился за нарушительницу карантинных ограничений.

Соответствующий ролик на своей странице в социальной сети Facebook разместил пользователь Эльдар. Когда произошел инцидент, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На опубликованном ролике можно увидеть, как сотрудник станции подходит к девушке без маски и просит покинуть вагон. Девушка начала нецензурно выражаться, но все же выполнила требование метрополитеновца.

Видео дня

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции, правоохранители продолжают профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы пассажиры носили маски в транспорте.

Отметим, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена административная ответственность (статья 44-3 КУоАП). Штраф – до 255 гривен.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Киева компания подростков, несмотря на запрет, курили прямо в вагоне. Кроме молодых людей, больше в поезде никого не было.