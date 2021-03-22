В киевском киоске обнаружили тело продавца

В понедельник, 22 марта, в Киеве, в Голосеевском районе в киоске обнаружили труп мужчины.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник в Нацполиции.

Несмотря на сообщения некоторых СМИ о том, что мужчину зарезали, правоохранители отрицают эту информацию. В частности, имелись сведения, что возле тела мужчины было много крови.

В Нацполиции предполагают, что смерть не была насильственной. По данным нашего источника, мужчина серьезно болел. "У него был варикоз ног. Лопнула вена. Из-за этого и было много крови в киоске. Сотрудники, которые работали с ним, – знали о заболевании", – сообщил наш собеседник.

Умершему мужчине было 35 лет.

Тело продавца отправили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева полиция задержала мужчину, который совершал развратные действия на детской площадке.