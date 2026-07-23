В Киевской области пьяный водитель сбил пешехода на тротуаре и протаранил забор. Подробности ДТП и фото

В Вышгородском районе Киевской области легковой автомобиль на высокой скорости вылетел на тротуар, сбил пешехода, а затем протаранил забор. Как выяснилось, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшим произошло на днях в поселке Демидов Киевской области. Предварительно полицейские установили, что 30-летний водитель Volkswagen выехал на тротуар, где сбил пешехода. После этого автомобиль врезался в забор частного домовладения.

"В результате ДТП пострадавший 31-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", – добавили в полиции.

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Водителя легкового автомобиля с помощью "Драгера" проверили на состояние опьянения – у него было обнаружено 1,63 промилле алкоголя в крови (это соответствует примерно 0,2 литра водки).

Нарушитель был задержан, и ему было предъявлено подозрение по данному факту (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управления автомобилем на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил трех человек, один из которых скончался в больнице. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в Дарницком районе в нетрезвом состоянии сбил двух велосипедистов. В результате ДТП 17-летний парень погиб, а его отец с травмами был госпитализирован.

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