Пасхальные богослужения: где смотреть онлайн-трансляции

С вечера 15 апреля до утра 16 апреля в храмах Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви будут проходить праздничные богослужения по случаю Пасхи. По очевидным причинам далеко не все прихожане в этом году могут лично присутствовать на собраниях с молитвами.

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К счастью, в нашем технологическом веке расстояние не играет роли, важно лишь желание соблюдать традиции и доступ к интернету. OBOZREVATEL собрал каналы, которые будут транслировать Пасхальную службу в режиме онлайн.

В 23:30 праздничную трансляцию запустит "Суспильне". Литургию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве совершает митрополит Киевский Епифаний.

Впервые пасхальное богослужение Православной церкви Украины пройдет в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Оно начнется 16 апреля в 06:00, ожидается, что будет служить временно исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий.

Службу в главном храме украинских греко-католиков, Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве с 7:00 16 апреля будут сопровождать операторы "Живого Телевидения" и "Суспильного".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля в Иерусалиме состоялась ежегодная церемония схождения Благодатного огня. Это священное событие в Храме Гроба Господня символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.