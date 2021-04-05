В Киеве стали увольняться водители маршруток из-за локдауна

На улицах Киева стало меньше маршрутных такси из-за увольнения водителей.

Об этом информационному агентству УНН рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

"У нас в связи с карантинными ограничениями, и с тем, что постоянно штрафуют водителей, они отказываются работать. На прошлой неделе в Киеве рассчитались более 250 работников. Сегодня многие водители также отказались выходить, причина та же. Человек приходит на остановку без спецпропуска, и его основная задача попасть в общественный транспорт, если же его не впускают, происходит конфликт", – рассказал Моисеенко.

По его словам, на маршруты выходит меньше машин, потому что штрафуют не тех, кто заходит в транспортное средство без необходимого документа, а водителей.

Отметим, что в этом году городские власти решили не сокращать количество наземного транспорта, в частности должны работать и маршрутки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 5 апреля, общественный транспорт работает исключительно по спецпропускам для работников критической инфраструктуры. Впрочем, некоторые водители маршруток впускали людей без этого документа.