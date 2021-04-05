У Києві почали звільнятися водії маршруток через локдаун

На вулицях Києва стало менше маршрутних таксі через звільнення водіїв.

Про це інформаційній агенції УНН розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

"У нас у зв’язку з карантинними обмеженнями, та з тим, що постійно штрафують водіїв, вони відмовляються працювати. На минулому тижні по Києву звільнилося понад 250 водіїв. Сьогодні багато водіїв також відмовилися виходити, причина - та ж. Людина виходить на зупинку без спецперепустки, і її основна задача буде потрапити в громадський транспорт, якщо її не пускають - вона вступає в конфліктні ситуації", – розповів Мойсеєнко.

За його словами, на рейси виходить менше машин, через те, що штрафують не осіб, які заходять в маршрутки без спецперепустки, а водіїв автобусів.

Зазначимо, що цьогоріч міська влада вирішила не скорочувати кількість наземного транспорту, зокрема мають працювати і маршрутки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 5 квітня, громадський транспорт працює виключно по спецперепустках для працівників критичної інфраструктури. Втім, деякі водії маршруток пускали людей без спецквитків.