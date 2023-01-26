В Киеве жители многоэтажек продолжают изобретательно решать проблему с отключением света. Фото

В Киеве горожане продолжают решать проблемы с отключением света из-за повреждений обстрелами энергетической инфраструктуры. В частности, в Дарницком районе жильцы многоэтажки установили генератор на улице, а кабель от него протянули на пятый этаж.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Призываем использовать технику без нарушений правил безопасности.

"Комфорт Таун", – говорится в подписи к снимку.

На опубликованном фото можно увидеть, что жильцы многоэтажки установили генератор во дворе вдали от дома, а кабель протянули на пятый этаж. Благодаря этому угарный газ не попадает в окна соседям на нижних этажах. Стоит отметить, что на снимке можно увидеть еще один генератор, установленный с нарушениями правил безопасности – непосредственно возле стены здания.

Напомним, в Киеве на 9 этаже многоэтажного жилого дома жильцы квартиры установили генератор. Его закрепили с наружной стороны балкона. Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на поступок жителя столицы, изобретательно "решившего" проблему с отключением света. Сразу на "новаторский подход" киевлянина отреагировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе столицы жильцы одной из квартир жилого дома по улице Тростянецкой "гениально" решили для себя проблему с отключением света. Они установили в своем жилище генератор, а угарный газ выводят через отверстие в стене.

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