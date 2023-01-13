Киевлянин установил генератор в квартире, а газ выпускает через отверстие в стене. Видео

В Дарницком районе Киева жильцы одной из квартир дома по улице Тростянецкой "гениально" решили для себя проблему с отключением света. Они установили в своем жилище генератор, а угарный газ выводят через отверстие в стене.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Использовать технику таким образом очень опасно (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Гениальный" подход к установке генератора по улице Тростянецкой, 103. Жители квартиры установили технику в квартире и просверлили (в стене. – Ред.) небольшое отверстие для выхода угарного отработанного дизеля", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что существуют четко установленные правила размещения генераторов вблизи зданий. Во время работы они продуцируют угарный газ. Именно поэтому особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 м к окнам или стенам здания.

Напомним, в Киеве на 9-м этаже многоэтажного жилого дома жильцы квартиры установили генератор. Его закрепили с наружной стороны балкона. Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на поступок жителя столицы, изобретательно "решившего" проблему с отключением света. На "новаторский подход" киевлянина тут же отреагировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Госпотребслужба предупредила о возможных штрафах за использование генераторов без разрешения на выбросы. Такие разрешения можно получить бесплатно и за считанные часы. При этом, несмотря на возможность налагать штрафы, в период военного положения и отключения тока бизнесу "прощают" возможные нарушения.

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