Врач по skype "помогал" киевлянке родить дома

В Дарницком районе Киева 15 февраля 26-летняя женщина самостоятельно родила дома ребенка. Младенец появился на свет преждевременно.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы, молодая мама не состояла на учете женской консультации. Во время схваток ее по Skype "консультировал" врач.

Медиков для роженицы вызвал ее муж.

В Центре напомнили, что рожать женщинам дома не запрещено законодательством Украины, однако следует понимать все возможные последствия таких родов.

По словам акушера-гинеколога КНП "Киевской городской родильный дом №6" Натальи Яремчук, в ее больницу женщин, которые решили рожать дома, но что-то пошло не так, привозят примерно два раза в месяц.

Отметим, ранее в Ривне 23 января умерла 34-летняя женщина, которая рожала дома. Ребенок при этом выжил. На протяжении беременности женщина не состояла на медицинском учете и не обращалась к врачам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, жительница британского города Бристоль, 18-летняя Даниэль Джонс, не заметила своей беременности, пока у нее внезапно не начались схватки. Девушка умерла вскоре после рождения ребенка, но малыш выжил. В полиции назвали ее смерть "необъяснимой".