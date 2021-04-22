В Киеве железнодорожный вагон сгорел за 7 минут. Фото

В Киеве в четверг, 22 апреля, на технической железнодорожной станции "Борщаговка", расположенной на улице Качалова, полностью сгорел вагон.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы, в результате происшествия никто не пострадал (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Портал dtp.kiev.ua уточнил, что пожар возник во время разборки списанных вагонов

"Огонь вспыхнул из-за того, что работниками железной дороги были нарушены меры пожарной безопасности. Обшивка вагона загорелась – по пожарным нормам вагон сгорает за 7 минут, так это и произошло", – говорится в сообщении.

Отметим, в пригороде Киева утром, 14 апреля, произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей. Сначала загорелся BMW, а позже огонь перекинулся и на соседние машины, припаркованные возле дома.

Позднее правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу этих автомобилей. Злоумышленник сделал это из-за ревности – он подпалил машину ухажера своей девушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 апреля, в Луцке произошел масштабный смертельный пожар, который унес жизни сразу троих человек.