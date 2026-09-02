В Киеве запускают новый автобусный маршрут между правым и левым берегами: все подробности

В Киеве с 3 сентября начнет курсировать новый временный автобусный маршрут № 1-М. Он будет соединять "Дворец спорта" со станцией метро "Лесная" и проходить через центр столицы и мост "Метро".

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В часы наибольшего пассажиропотока на маршруте будут работать 12 автобусов. Об этом сообщили в КГГА.

3 сентября запустят автобус № 1-М

Автобус № 1-М будет курсировать по маршруту "Дворец спорта – метро "Лесная". Он будет проходить вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро и обеспечит дополнительное сообщение между правым и левым берегами Киева.

Автобусы будут двигаться через центр города, мост "Метро" и Броварской проспект. На маршруте будут работать 12 автобусов в часы наибольшего пассажиропотока.

В направлении станции "Лесная" автобусы будут следовать от улицы Эспланадной через улицы Шота Руставели, Бассейна, Мечникова, Кловский спуск, Крепостной переулок, Михаила Грушевского, Князей Острожских, Генерала Алмазова, Старонаводницкую, бульвар Николая Михновского, Набережное шоссе, мост "Метро" и Броварской проспект.

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Далее маршрут будет пролегать через улицы Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, Андрея Малышко, Гетмана Павла Полуботка и Киото до станции метро "Лесная". В обратном направлении автобусы будут курсировать по аналогичному маршруту.

Это не замена наземного участка метро

В "Киевпастрансе" подчеркнули, что маршрут № 1-М является временным и дополнительным автобусным сообщением. Он не является полноценной заменой работы наземного участка Святошинско-Броварской линии метрополитена.

В то же время между правым и левым берегами столицы уже курсируют автобусы №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115 и 118.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться троллейбусами №№ 29, 30, 31, 43, 47 и 50.

Пассажирам рекомендуется учитывать расписание наземного общественного транспорта при планировании поездок и выбирать наиболее удобные маршруты.

3 сентября изменятся правила движения грузовиков

С 00:00 3 сентября в Киеве также изменятся правила движения грузового транспорта во время комендантского часа.

В частности, транзитному грузовому транспорту разрешат без ограничений передвигаться по столице во время действия комендантского часа.

В то же время для грузовиков с допустимой максимальной массой свыше 4,5 тонны ограничат въезд в Киев в часы наибольшей нагрузки на дороги – с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Ограничения не будут касаться автомобилей, перевозящих продукты питания и питьевую воду.

Напомним, в Киеве из-за длительной воздушной тревоги возник серьёзный транспортный коллапс. Станции и вагоны метро переполнены пассажирами, из-за чего людям сложно передвигаться по городу и вовремя добраться до работы. После отбоя на отдельных станциях образовались большие очереди.

Как сообщал OBOZ.UA, враг применяет для террора в Киеве новую тактику — волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе новых модификаций "Шахедов". В ночь на 1 сентября российские войска дополнили атаку массированным ударом баллистических и крылатых ракет.

С 27 августа российские войска применяют против столицы волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе. Речь идет о новых модификациях "Шахедов". В ночь на 1 сентября противник дополнил атаку беспилотников массированным ударом баллистическими и крылатыми ракетами.

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