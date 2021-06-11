В Киеве заметили роскошный Rolls-Royce за 10 млн. Фото

В Киеве заметили роскошный автомобиль люкс-класса Rolls-Royce Wraith. Его стоимость в Украине колеблется от практически 11 до 12,5 миллионов гривен.

На фото, размещенном на странице сообщества drive.luxury в Instagram, можно увидеть, что машина припаркована рядом с еще одним люксовым автомобилем – Bentley.

Видео дня

Rolls-Royce Wraith – это четырёхместный купе, базирующийся на шасси от Rolls-Royce Ghost, который был представлен в 2013 году на Женевском автосалоне.

Он оснащен 6.6-литровым двигателем V12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В оформлении салона в традициях Rolls-Royce использована кожа и деревянные панели. Потолок, имитирующий звёздное небо, впервые применён на модели вне семейства Phantom.

Напомним, ранее столичные автофаны заметили внедорожник Cadillac Escalade на украинских номерах. Это самая роскошная представительская модель, предлагаемая концерном General Motors. Ранее компания Cadillac презентовала первый в своей истории электромобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе у одного из престижных столичных торговых центров заметили два суперкара-конкурента – Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost.