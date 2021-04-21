Cadillac презентовал первый в своей истории электромобиль

Американская компания Cadillac представила готовый к серийному производству полностью электрический кроссовер Lyriq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка открывает новую страницу в истории престижного американского бренда.

Новинка создана на новой электрической заднеприводной платформе Ultium. Батарея энергоемкостью 100 кВтч питает 340-сильный электромотор. Полностью заряженной АКБ хватит, чтобы преодолеть дистанцию свыше 300 миль (483 км).

Lyriq может использовать скоростные терминалы для зарядки мощностью до 190 кВт, что позволит за 10 минут подзарядить батарею для путешествия на расстояние более 120 км. Дома кроссовер можно заряжать от зарядной станции на 19,2 кВт. За каждый час работы она позволит увеличить запас хода на 84 км.

В движении подпитывать батарею можно будет с помощью системы рекуперации, которая имеет несколько режимов интенсивности зарядки. Кроме того, эта система позволяет использовать для управления автомобилем всего одну педаль акселератора.

Для новинки предусмотрены: система автопилота Super Cruise, 33-дюймовый дисплей, способный отражать миллиард цветов, система шумоподавления Active Noise Cancellation, аудиосистема AKG Studio с 19-ю динамиками и прочие приятные и полезные опции.

В базовой комплектации кроссовер получил 20-дюймовые диски, но можно заказать 22-дюймовые, с уникальным рисунком.

Простой и элегантный интерьер соединяет современные цифровые технологии с натуральными материалами отделки. Металлические вставки удачно контрастируют с деревом и кожей. Центральное место в салоне отведено большому LED-дисплею, объединившему шкалу приборов и экран мультимедийной системы.

Cadillac Lyriq отправится в производство в первом квартале будущего года. Стоимость новинки стартует с $59990. Автомобиль будет выпускаться на заводе Спринг Хилл в штате Теннесси.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн General Motors намерен через 14 лет прекратить производство автомобилей на бензине.