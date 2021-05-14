В Киеве заметили новейший роскошный внедорожник Cadillac

Столичные автофаны заметили внедорожник Cadillac Escalade на украинских номерах. Это самая роскошная представительская модель, предлагаемая концерном General Motors.

Об этом сообщает портал Topgir. Люксовый внедорожник Escalade пятого поколения дебютировал на американском рынке в феврале прошлого года. Новинка выполнена в новом стиле бренда с горизонтальными светодиодными фарами и большими "клыками" ходовых огней.

Новый Escalade заметно крупнее предшественника. Колесная база увеличена на 125 мм (3071 мм), а длина стала больше на 203 мм (5382 мм). Кроме того, покупателям предлагается длиннобазная (3407 мм) версия Escalade ESV, длина которой достигает 5766 мм.

Главное новшество в салоне – выгнутая панель на органических светодиодах (OLED). Под общим корпусом диагональю 38 дюймов расположились три дисплея поменьше – шкала приборов на 14,2 дюйма, вспомогательный сенсорный дисплей на 7,2 дюйма, а также экран мультимедийной системы с диагональю 16,9 дюйма.

Новый Escalade получил усиленную раму и независимую заднюю подвеску. В качестве опции можно заказать подвеску Magnetic Ride Control с регулируемой жесткостью амортизаторов или пневматическую подвеску с регулируемым дорожным просветом. Автомобиль может быть как задне-, так и полноприводным.

Под капотом автомобиля, обнаруженного в Киеве, бензиновый атмосферный V8 объемом 6,2 л с непосредственным впрыском, системой отключения части цилиндров и системой старт-стоп. Он имеет в своем арсенале 426 л.с. и 623 Нм. В паре с ним работает 10-ступенчатый "автомат". В США также можно приобрести версию с рядной дизельной "шестеркой" объемом 3 литра и мощностью 281 л.с.

Стоимость Cadillac Escalade в США стартует с отметки $77890 c задним приводом и $80890 – с 4WD.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Cadillac презентовала первый в своей истории электромобиль.