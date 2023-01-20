В Киеве заметили оленя, бегавшего во дворах многоэтажек. Видео

В Голосеевском районе Киева заметили во дворах многоэтажных домов оленя. Животное не подходило близко к людям, а при приближении к нему граждан – убегало.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Неравнодушные киевляне вызвали зоозащитников (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ничего необычного, просто олень на Теремках бегает у многоэтажек", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что напуганное животное бегало среди домов и перебегало дороги, подвергая опасности себя и пешеходов.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр попала в курьезный случай. Во время съемок к ней в кадр ворвался пес.

Ранее, генеральный директор международной гуманитарной организации World Central Kitchen Нейт Мук поделился фото из прифронтового Краматорска на Донетчине, где собаки стали в очередь за едой. Волонтер был поражен цивилизованностью украинских животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве даже собаки соблюдают правила дорожного движения. В городе заметили двух четырехлапых, которые переходили дорогу исключительно по пешеходному переходу.

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