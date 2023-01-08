Пес ворвался в эфир Маляр: забавные кадры

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр попала в курьезный случай. Во время съемок к ней в кадры ворвался пес.

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Соответствующее видео Маляр опубликовала в своем Telegram-канале. На кадрах она предстала во время прямого эфира для телемарафона "Єдині новини" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Осторожно, много милоты в кадре. Это вам для хорошего настроения. Как мы сегодня делали съемку на серьезную тему для марафона", – подписала ролик Маляр.

На кадрах она вела речь о мобилизации в Украине. В это время в кадр попала большая собака. Она пришла прямо к Маляр и начала тереться об чиновницу, запрыгивать на нее и позировать на камеру.

Замминистра не прогнала пса. Она гладила и обнимала его.

"Она хочет в кадр", – смеясь сказала Маляр.

В это время также был слышен смех оператора за кадром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео об украинцах, которые спасают животных во время войны. Люди, несмотря на сирены и взрывы, брали питомцев в первую очередь, чтобы уйти в безопасное место. Животные вышли на первый план, отодвинув все материальное – вещи, еду и прочее. Теперь пушистые любимцы поблагодарили их за преданность, тем самым растрогав публику в сети.

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