У Києві утворилася 100-метрова черга на трамвай. Відео

У Святошинському районі Києва в четвер, 25 березня, на кінцевій зупинці трамвая №3 зібралася велика кількість пасажирів.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, черга розтяглася більш ніж на 100 метрів – від початку перону і до кас вестибюля, який розташований під землею (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чекаючи транспорт, люди практично не дотримувалися безпечної дистанції, але переважна більшість із них була в масках. Серед порушників – переважно молодь, яка перебувала в натовпі без засобів захисту або зсунувши їх на підборіддя.

Співробітники станції повідомили OBOZREVATEL, що рахують пасажирів і пускають їх на платформу так, щоб не перевищувати дозволену кількість.

Додамо, що в Києві в четвер, 25 березня, водії маршруток продовжують порушувати карантинні обмеження, які стосуються перевезення людей. Часто маршрутні автобуси їздять "забиті", а кияни буквально притискаються в салоні один до одного.

Водночас у комунальному транспорті кількість пасажирів не перевищувала кількості місць для сидіння.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві протягом минулої доби, 24 березня, зареєстрували 1267 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.