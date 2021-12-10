В Киеве заметили мышь, которая ела штрудель на витрине кафе. Видео

В Киеве на витрине одного из кафе заметили мышь, которая лакомилась выпечкой. Якобы заведение общественного питания находится рядом со станцией метро "Лесная".

Об этом сообщили на странице сообщества Киев Оперативный в социальной сети Facebook. Судя по видеозаписи, грызуну понравился штрудель с яблоком (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тайный покупатель животного происхождения прошел в середину восточной кухни Lazzat на Лесной. Похоже, что он остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", – говорится в сообщении.

Видео дня

Стоит отметить, что пользователи соцсети с юмором отреагировали на видеоролик.

"Шеф- повар – проба перед продажей", "Халявщик, вот где недостача", "Можно ли пирожок с мышкой?", "Значит вкусный штрудель делают", "Норм штрудель, без ГМО".

Напомним, в Деснянском районе Киева в одном из магазинов посетители заметили мышь среди хлебобулочных изделий. Не обращая никакого внимания на людей, грызун лакомился пиццей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что посетитель одного из супермаркетов в Запорожье обратил внимание на мышь, которая бегала в холодильнике с полуфабрикатами.