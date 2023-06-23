В Киеве заметили мужчину, который перевозил свою собаку на велосипеде в очках. Видео

В одном из районов Киева заметили велосипедиста, который перевозил свою собаку, заботясь о ее защите. Четвероногий был надежно зафиксирован на двухколесном транспорте позади своего владельца, а на морде у животного были очки.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Когда и где именно было снято видео, не сообщалось (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Милее этого вы сегодня ничего не увидите. Киевлянин везет свою собаку в очках на велосипеде", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео велосипедист везет четвероногого друга в очках, который, судя по всему, не испытывал страха и получал удовольствие от поездки.

Напомним, украинцы преодолевают последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Из подтопленных в результате теракта территорий спасают четвероногих, которым удалось пережить наводнение. Одну собаку из Херсонской области волонтерам пришлось буквально возвращать с того света.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульные помогли спасти песика, который трое суток просидел закрытым на балконе без еды и воды. Чтобы освободить собаку, они попали к ней через окно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!