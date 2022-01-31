В Киеве зафиксировали всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве с 24 по 30 января зафиксировали рост заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), а также COVID-19. В столице было зарегистрировано 30 430 больных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Эпидемический порог уровня заболеваемости превышен на 28,7%.

"В столице наблюдается рост заболеваемости – в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 11 944 (рост в 1,8 раза), взрослых – 18 486 человек (рост также в 1,8 раза)", – рассказали в КГГА

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В структуре заболеваемости дети составляют 39,3%, тогда, как на прошлой неделе – 39,1%. Из них 61,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировали 695 человек, из них 156 – дети.

Добавим, что разница между гриппом и ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией) прежде всего заключается в том, что возбудителями гриппа являются разные штаммы вируса (варианты одного вида вируса, отличающиеся по ряду свойств), а возбудителями ОРВИ являются более 200 вирусов, которые часто не связаны генетически и относятся к разным группам заболеваний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 30 января зарегистрировали 1026 новых случаев COVID-19.