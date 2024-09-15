В Киеве зафиксировали внезапное ухудшение качества воздуха: что происходит

В Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Жителей столицы призвали воздержаться от долгого пребывания на улице и закрыть окна.

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Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили на официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Как отметили в КГГА, по состоянию на 22:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

По информации оперативного дежурного Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области, пожары в экосистемах были зафиксированы в Броварском и Вышгородском районах.

До улучшения ситуации жителям столичного региона посоветовали:

– закрыть окна;

– ограничить пребывание на улице;

– пить много воды;

– если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следить за состоянием воздуха в столице в режиме реального времени можно по ссылке.

Утром 15 сентября КГГА рассказывала, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон по всему городу был в норме. Наибольший уровень загрязненности был фиксирован на стационарных пунктах мониторинга на Левом берегу.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с загрязнением воды в реке Десна контролируется, все службы работают для минимизации негативных последствий на окружающую среду, сообщила министр окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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