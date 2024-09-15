В Киеве зафиксировали внезапное ухудшение качества воздуха: что происходит
В Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Жителей столицы призвали воздержаться от долгого пребывания на улице и закрыть окна.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили на официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.
Как отметили в КГГА, по состоянию на 22:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
По информации оперативного дежурного Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области, пожары в экосистемах были зафиксированы в Броварском и Вышгородском районах.
До улучшения ситуации жителям столичного региона посоветовали:
– закрыть окна;
– ограничить пребывание на улице;
– пить много воды;
– если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Следить за состоянием воздуха в столице в режиме реального времени можно по ссылке.
Утром 15 сентября КГГА рассказывала, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон по всему городу был в норме. Наибольший уровень загрязненности был фиксирован на стационарных пунктах мониторинга на Левом берегу.
Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с загрязнением воды в реке Десна контролируется, все службы работают для минимизации негативных последствий на окружающую среду, сообщила министр окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!