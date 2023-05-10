В Киеве зафиксировали резкое падение уровня воды в Днепре за последние два дня

В Киеве в среду, 10 мая, продолжают фиксировать падение уровня воды в Днепре. За последние два дня он опустился на 30 сантиметров.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Синоптики продолжают отслеживать ситуацию.

"По информации Укргидрометцентра, по состоянию на 9:00 10 мая уровень воды в реке Днепр в Киеве, у моста "Метро", составляет 9 270 см (по Балтийской системе высот). За последние 2 дня уровень половодья в пределах столицы упал на 30 см! Уровень опасности гидрологических явлений остается – І (желтый). На данный момент по столице не зафиксированы аварийные подтопления", – рассказал Попко.

Начальник КГВА уточнил, что все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 15-20 см. Это острова в парке "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков, или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

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