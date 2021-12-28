В Киеве зафиксировали первые случаи заболевания штаммом Омикрон

В Киеве зафиксировали несколько случаев заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. При этом вакцинированные пациенты болеют в легкой форме

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он отметил, этот штамм коронавируса более заразен, чем Дельта.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью (более заразен), чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме. Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома", – написал Поворозник.

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Он напомнил, что кроме ограничений, установленных Кабмином, дополнительно в Киеве запрещено:

пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни;

посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.

Напомним, новый штамм коронавируса, который получил название Омикрон, обнаружили в более чем ста государствах мира.

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