В Киеве выявили новые случаи штамма Дельта: врачи призвали срочно вакцинироваться, чтобы не умереть

В Александровской больнице Киева обнаружено шесть случаев COVID-19 штамма Дельта. Исследования провели благодаря специально закупленным больницей реактивам именно для диагностирования этого штамма.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы. Там отметили, что биоматериал передали для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

Возраст людей, у которых обнаружили Дельту – от 21 до 73 лет. Директора Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург подчеркнула, что новый штамм агрессивен и поражает людей гораздо быстрее.

"Мы знаем о штамме Дельта больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. Она отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), короче инкубационный период и агрессивным течением", – рассказала Валентина Гинзбург.

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В Департаменте здравоохранения, отметили, что киевляне должны обязательно вакцинироваться, ибо только так можно обезопасить себя от смерти.

"Вакцинация. Это слово, которое должно стать для каждого, кто сейчас читает этот текст важным, пока вы не сделаете прививку. Прекращайте находить отговорки – "нет времени", "не хочу эту вакцину, хочу другую"... Ни одно важное дело не стоит жизни. Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут переживать от того, что вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей! " – резюмировала Гинзбург.

Напомним, Дельта (B.1.617.2) – это новый вариант COVID-19, который впервые обнаружили в Индии осенью 2020-го. В сущности, это тот самый индийский штамм, однако с недавних пор ВОЗ не использует географического наименования геномов коронавируса. В некоторых странах этот вариант COVID-19 активно вытесняет другие разновидности, демонстрируя большую заразность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице ожидают третью волну заболеваемости коронавирус. Она придет в начале сентября, однако врачи уверены, что смогут справиться с опасными штаммами COVID-19 /