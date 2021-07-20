Киев готовится к новой волне коронавируса, транспорт могут опять ограничить: чего ждать

В Киеве начали готовиться к новой волне коронавирусной болезни. Городская власть отчиталась, что уже занимается вопросом введения электронных пропусков в общественный транспорт и готовится увеличивать количество коек в больницах. Ориентировочно, рост заболеваемости начнется в конце августа, так что у власти есть всего месяц для подготовки к новой волне коронавируса.

OBOZREVATEL выяснял, чем грозит столице третья волна COVID-19, станет ли вирус более агрессивным и какие ограничения могут ввести в городе.

В столице 18 июля зафиксировали 83 новых случая коронавируса, это наибольший показатель в Украине. В последние недели статистика все же чуть хуже, чем, к примеру, в июне. К тому же сейчас нестабильная ситуация в мире – распространяется новый опасный штамм Дельта, который также обнаружен в Киеве и других регионах Украины.

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Врачи и эксперты в один голос заявляют: новая волна коронавируса неизбежна. Здесь есть несколько факторов, главный – сезонные миграции людей. Тысячи людей вернутся из отпусков, курортов и будут общаться с коллегами, знакомыми. Следовательно, вероятность заражения очень высока.

Председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская заметила, что несмотря на существенное снижение количества заболеваемости COVID-19, которое наблюдалось в мае-июле, говорить о том, что пандемия прекратилась, не стоит.

"Надо четко осознавать – пандемия не закончилась! В начале сентября нас ожидает новый рост заболеваемости коронавирусом. Основные факторы это – сезонные миграции людей и характерное для осени возрастание заболеваемости на сезонные респираторные заболевания. Поэтому надо готовиться уже сейчас. Серьезную опасность представляет новый штамм Дельта, который уже зафиксирован в Украине", – рассказала Мухарская.

В то же время она подчеркнула, что если новая волна будет протекать как и предыдущая, то врачи смогут противостоять распространению болезни. Однако неизвестно, как будет разворачиваться ситуация, если город накроют новые штаммы опасного вируса.

Врач-инфекционист Алексей Куценко из Александровской больницы считает, что медикам удастся преодолеть новую волну коронавирусной болезни.

"Смотрите, когда были предыдущие волны, то вся приоритетность была на больных коронавирусом. Целые отделения переоборудовали для лечения больных коронавирусом, но нам удалось справиться. У нас есть опыт, приобретенный во время пандемии, поэтому в случае роста количества больных у нас будет возможность увеличить количество койко-мест", – отметил Куценко.

Врач также заверил, что Александровская больница имеет все необходимое оборудование для борьбы с болезнью, а медперсонал всегда готов к новым вызовам. Куценко также подчеркнул, что новая волна COVID-19 точно не обойдет Киев стороной.

"Не надо думать, что нас пронесет – это уже точно. Посмотрите, что происходит в РФ, а в Израиле, вообще заболевают повторно те, кто уже получил две дозы вакцины. Поэтому, готовыми надо быть", – резюмировал инфекционист. Он также согласился с мнением Мухарской, что третья волна может накрыть город уже в конце августа.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Волянский склонен считать, что следующая волна может быть более опасной, чем предыдущие, но она придет в начале октября.

"Скорее всего следующая волна будет связана с Дельта-вариантом. Наиболее вероятный срок – осенью с началом холодного сезона (октябрь), но возможно, что в связи с высоким туристическим сезоном это случится раньше", – заметил Волянский.

Он пояснил, что новый штамм опасен тем, что более заразный. В Европе летальность крайне низкая (0,1%), но там значительное количество людей уже переболели, а остальные вакцинированы. В Украине могут быть сложные клинические проявления и выше летальность. Впрочем, он считает, что столичные медицинские учреждения справятся с нагрузкой.

"Больницы выдержат, потому что в апреле имели максимальную нагрузку за весь период пандемии", – резюмировал эксперт.

В Киевской городской государственной администрации уже заявили, что готовятся к возможному обострению ситуации с распространением коронавирусной болезни. Уже разработан ряд мер, направленных на минимизацию негативных последствий от увеличения уровня заболеваемости.

Места в больницах. Учитывая возможное возрастание количества больных, в городе планируют выделить больше койко-мест в столичных больницах для пациентов с коронавирусом или с подозрением на эту болезнь.

"Руководители больниц, включенных ко второй волне госпитальных баз принятия больных COVID-19, должны подготовить медицинские учреждения для больных. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты", – рассказали в пресс-службе КГГА.

Транспортные ограничения. В случае обострения ситуации городские власти направят обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры всех форм собственности относительно направлению в КГГА списков работников, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантина.

Стоит заметить, что при резком увеличении количества заболеваний и госпитализаций в городе планируют ввести электронные пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только горожане, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

"Поступало немало жалоб, что пропуска подделывают или продают. Мы постоянно следили за ситуацией и решили, что такой вариант оптимален", – пояснил источник OBOZREVATEL в КГГА.

Именно в Киеве наибольшее количество вакцинированных граждан против COVID-19 в Украине – 597 890 прививок (20,15% от всего населения города. – Ред.). Первую дозу вакцины уже получили 399 333 человека, а вторую – 198 557.

В частности, за последнюю неделю вакцинировано 113 160 человек.

Кроме того, по словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, город работает над тем, чтобы к началу учебного года вакцинировать максимальное количество работников учебных заведений и защитить их от тяжелого течения болезни.