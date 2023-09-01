В Киеве задержали водитель мопеда, который пьяным ездил по пешеходной части Крещатика. Видео

В Киеве правоохранители задержали водителя мопеда, ехавшего по пешеходной части Крещатика. Как оказалось, мужчина был пьян, а также не имел удостоверения на управление транспортом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафов более чем на 20 тысяч гривен (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Патрулируя улицу Крещатик, инспекторы мотопатруля заметили двигавшегося по тротуару вождя мопеда Yamaha. Патрульные остановили его. Во время общения с мужчиной полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и прибор Драгер, результат – 0,28 промилле", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, патрульные установили, что мужчина не получал водительское удостоверение. На нарушителя составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление мопедом без прав (штраф 3400 гривен).

Напомним, в Голосеевском районе Киева правоохранители во время комендантского часа обнаружили автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения, начал оскорблять инспекторов и вести себя дерзко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева водитель Volkswagen протаранила Jeep. Как оказалось, виновница аварии села за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также хранила наркотики.

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