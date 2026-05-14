В Киеве задействовали вертолеты для тушения пожаров, которые возникли после атаки РФ. Фото

В результате комбинированной террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 14 мая в столице произошло несколько пожаров. Для тушения огня подразделения ГСЧС задействовали вертолеты.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.

Что известно

Так, в результате российской террористической атаки в ночь с 13 на 14 мая в Киеве возникло несколько пожаров.Для тушения огня подразделения ГСЧС задействовали вертолеты.

В частности, в Оболонском районе один из них набирал воду прямо из местного озера. Кроме того, спецтехнику заметили и на Позняках. Сейчас в столице продолжаются спасательно-поисковые работы

Российская атака

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!