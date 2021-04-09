В Киеве за сутки зарегистрировали более 1800 больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 8 апреля, зарегистрировали 1864 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1850 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 19 676 граждан, среди новых больных – 751 ребенок и 552 медработника. Были госпитализированы 4936 человек, летальных случаев – 419. На утро 8 апреля общее количество заражений достигло 1 823 674 человека.

Прививку против коронавируса за сутки получили 18 569 украинцев.

По состоянию на пятницу, 9 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 134,5 млн человек. За минувший день выявили 737 425 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 108,1 млн.

Статистика COVID-19 в Украине. Facebook Максима Степанова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 7 апреля зарегистрировали 1886 случаев коронавирусной болезни COVID-19.